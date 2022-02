Még február 11-én, pénteken történt súlyos baleset Lengyelország észak-nyugati részén, Wyrzysk közelében. A városi önkéntes tűzoltóság meglehetősen szűkszavúan számolt be az esetről, miszerint a sofőr elveszítette uralmát az autó felett az S10-es autópályán, de szerencsére sértetlenül megúszta az ütközést – írja a Motor1.com.

Ennél beszédesebbek az önkéntes tűzoltók Facebook-oldalán megosztott fényképek, melyek tanúsága szerint a limitált szériás Ferrari 488 Pistának nemigen maradt ép karosszériaeleme:

Az Auto Swiat értesülései szerint a baleset a reggeli órákban történt, amikor a hőmérséklet még fagypont körül ingadozott, az út viszont nedves volt és az eső is esett. Arról nincsenek pontos információk, milyen gumik voltak a Ferrarin a baleset idején, de a gyári alapfelszereltség részeként Michelin Pilot Sport Cup 2 nyári abroncsokat adnak hozzá, amik versenypályára is alkalmasak, ám hideg időjárásban nem tapadnak hatékonyan, még ha szárazak is a körülmények. Meg kell őket dolgozni, meg kell melegíteni, hogy elérjék az átlagnál jobb tapadásukat.

A képeken látható az is, hogy betört a szélvédő, a tető behorpadt és az A-oszlopok is meghajlottak, így a jövőben legfeljebb donorautóként lesz majd hasznosítható.

2018-ban mutatta be a 488 Pistát a Ferrari, 3,9 literes, ikerturbós V8-as motorral, ami 710 lóerős teljesítményre képes 8000-es fordulatszámon, míg percenkénti 3000-es fordulat mellett 770 Nm-es nyomatékot ad le a hátsó tengelyre. Maga a 488 pedig 2015-ben debütált, de 2019-ben abbahagyták a gyártását.