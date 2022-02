Az 1995-ös Tokiói Autószalonon mutatták be, mégis csak 1999-ben gördültek le a gyártósorról az első Honda S2000-esek, melyeket tíz éven át, egészen 2009-ig gyártottak. Négykerekű motorkerékpárnak is hívták, bármennyire is furcsán hangzik, mert az F20C kódjelű négyhengeres motor bizony szereti a fordulatot.

Piactól függően 237 vagy 247 lóerős változatban volt elérhető kezdetben, ezt a teljesítményt ráadásul 8300-nál adta le, mellé 208 vagy 218 Nm nyomaték társul 7500-nál. A motort egészen 8800-ig lehet forgatni, hozzá hatgangos, kézi váltót társítottak a japánok.

Az S2000 olyan autó, amit mindenki imád vezetni, éppen ezért különleges ez a darab, amit valamiért hagytak garázsban porosodni. Mindössze 1322 kilométert tettek meg vele eddig, egy tulajdonosa volt, és mind a karosszéria, mind a beltér igen megkímélt állapotban van.

Ami viszont kicsit elrettentő, és ritkasága, különlegessége ellenére is furcsa, az a vételár. Valamiért 150 ezer dollárt, vagyis 46 millió forintot akarnak ezért a kocsiért. Ennyire elszaladt az infláció, vagy tényleg kissé pofátlan ez az árképzés? Érdekesség, hogy 2018-ban egy ugyanilyen vörös, ugyancsak keveset, 1600 kilométert futott példány még 13,7 millió forintért kelt el.