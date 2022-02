Népszerű vietnámi bloggerek fogtak neki a projektnek és elkészítették a Bugatti Cihron másolatát. A replika elkészítése 1 évet vett igénybe és a munka gyümölcse a fotókon látható.

Nem lett csúnya a másolat, sőt hátulról még megtévesztő is lehet, de szerencsére nem az a célja a készítőknek, hogy ezzel bárkit is átverjenek, nem állítják róla, hogy ez egy bugatti és nem is akarják sok százezer dollárért eladni.

A karosszériát egy teljesen egyedi, kézzel hegesztett acélkeretre erősítették, hátra pedig egy sokkal szerényebb motor került, mint egy valódi Chironban, de az sajnos nem derül ki, hogy pontosan milyen.

A valóságban a Bugatti Chiron arányai kicsit azért másak, a technikai részletekről nem is beszélve. A Chiron minden szempontból a legek autója. Pokoli gyors, baromi erős és szinte megfizethetetlen (1 milliárd forint környékén mozog és csak egyre drágább lesz). A W16-os, bő nyolcliteres motort négy turbófeltöltővel lélegeztetik. Ez 1500 lóerős csúcsteljesítményt eredményez, legnagyobb nyomatéka pedig 1600 Nm. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 2,5 másodperc alatt gyorsul. Több hűtő van benne, mint a sarki italboltban: összesen 10 darab hőcserélővel fűti a külvilágot, vízpumpája percenként 800 liternyi vizet küld át a rendszeren.

A leghúzósabb adat azonban mégis az, hogy a Chiron motorja percenként 60 ezer liter levegőt fogyaszt. A gázpedált a padlóig nyomva az autó 100 literes tankja 9 perc alatt fogy ki teljesen. Ez három perccel rövidebb idő, mint amennyi a Veyronnak kellett a tank kiszárításához.

Elméletben 420 km/órás sebességet is el lehet vele érni, de alapesetben “csupán” 380-nal tud menni, itt leszabályoz az elektronika. Ha ez nem lenne elég, egy varázskulccsal kiiktatható a korlátozás, de ehhez spéci, nagy odafigyeléssel centrírozott kerekekre van szükség. Sebességmérője biztos, ami biztos alapon 500-ig van skálázva.