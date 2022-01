Láttunk már pár eldurranó pofont, egymást lökdöső autósokat, előkerült többször a gázspray, de ez az amerikai eset minden eddiginél megdöbbentőbb. Egyrészt rámutat arra, hogy néhány autós milyen idegállapotban ül a volán mögé, és hogy az Egyesült Államokban tényleg bármikor, bárhol előkerülhet egy lőfegyver.

A fedélzeti kamera által készített videó több mint rémisztő. A 30 éves Eric Popper láthatóan zaklatott idegállapotba került, de azért annyira nem vesztette el a fejét, hogy a maroklőfegyvert ne tudja elővenni a könyöklőből. Egy ideig okosan rejtegette, nehogy gyanút keltsen, majd amikor meglátta áldozatát, vaktában kezdett el lövöldözni az ablakon keresztül, mintha csak a vadnyugaton lenne.

Szerencsére senkit sem talált el, és ügyvédje nyilatkozata szerint védence csak önvédelemből tüzelt. Akkor kapta fel a vizet, amikor egy pukkanást hallott, ezt vélte lövésnek. Csakhogy ez egy vizesflakon volt csupán, amit a vele kakaskodó másik autós dobott járművének.

SLATER SCOOP: Exclusive video of road-rage shooting in Miami from in-car camera.



The shooter seen here was arrested and is awaiting trial. He told cops the other driver fired first.



(Warning: Language and gunfire) pic.twitter.com/10vDVEwBbw