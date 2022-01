A 2003-ban épült luxusvilla Kaliforniában található, az óceán partján, igen kellemes környezetben. A házhoz, amely egy lentebbi fotón látható, tartozik egy hatalmas garázs, amire mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy átlagos.

Olasz, reneszánsz stílusban készült az autók parkolására használt helyiség, ahol akár 8 autó is elfér kényelmesen, vagy akár egy lagzit is le lehet zavarni itt. Állítólag volt is itt egy esküvő, ahová 500 vendéget hívtak meg. Szűkösen ugyan, de elfértek a garázsban. Milyen lehetet, amikor ezt olvasod egy esküvői meghívón:

“Helyszín: a családi házunk garázsa”

Lehet nem erre gondolsz hirtelen…

Csak a garázs 2 millió dollárba került, amely akkoriban nagyjából 500 millió forintnak felelt meg. A ház hasznos alapterülete 1200 négyzetméter, ahol 8 hálószoba, számos loggia, néhány vendégház, medence, borospince és 13 fős moziterem található.

A luxuskastély 2003-ban épült a kaliforniai (USA) San Juan Capistrano városában. 2008-ban nem kevesebb mint 15 millió dollárért árulták, de végül 4,7 millióért talált új gazdára. Legutóbb 2019-ben költöztek be új lakók, 5,75 millió dollár fejében. Ez mai árfolyamon durván 2 milliárd forint.