A gigantikus kerekek alkalmazása külön tuningműfaj az Egyesült Államokban, ez a “donk” stílus, ami a gyakorlatban 30 col méret feletti kerekeket jelent. Látványos, de nem túl praktikus átalakítás, amivel egy vadabb gumifüstölés akár elszabadult kerékkel is véget érhet.

A videón egy 1982-es Chevrolet Monte Carlo szabadul meg a hátsó kerekétől, ami szerencsére nem járt személyi sérüléssel.

Az átépítésről – a videón szereplő esettől függetlenül is – süt, hogy mennyire messze van a hétköznapi használhatóságtól. A megemelt tömegközéppont még az enyhébb kanyarokban is borulásveszélyt jelent, valamint a hatalmas kerékméret miatt a fékek is sokszoros igénybevételnek vannak kitéve.