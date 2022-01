Lehet, hogy tengernyi szabadidő-autót gyárt már a Porsche, de azért a profitból jut még az igazi, csúcstechnikát képviselő, közúton is használható csapásmérő eszközök előállítására. Szerencsére ezt a vonalat elkerülik az elektronok, és még a turbófeltöltők is, a 911 GT3 RS új generációja is hathengeres, szívó benzines boxermotort kap, várhatóan 9500-as maximális fordulattal, és az elődnél némileg több, 520 lóerővel.

A CarSpyMedia oldalára frissen feltöltött videón még az őszi teszteket láthatjuk, utcai autókhoz mérten elképesztő tempóval repeszt az új GT3 RS:

Az autó alapkivitelben hatfokozatú kézi sebességváltóval kerül forgalomba; ebben a kivitelben 320 km/órára képes, míg a külön rendelhető, motorsport hangolású, hétfokozatú PDK váltóval „csak” 318 km/óra a végsebesség. Utóbbival viszont fürgébb: a dupla kuplungos váltóval szerelt GT3 álló helyzetből 3,4 mp alatt gyorsul 100 km/órára, míg a kézi váltóval 3,9 másodpercet vesz igénybe a gyakorlat.

Az autót kanyarban valósággal az aszfaltra préseli az aerodinamika. A leszorítóerő pontos értékét nem adták meg, de azt elárulta a gyár, hogy a diffúzor négyszer akkora erővel szívja lefelé az autót, mint az elődé. A 200 km/óránál mért, teljes leszorítóerő pedig a kézzel állítható hátsó szárny alaphelyzetében 50, a csak pályán használható verseny pozícióban pedig 150 százalékkal nagyobb, mint a GT3 hatodik kiadásánál volt.