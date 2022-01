Ha hinni lehet az időjósoknak, akkor hozzánk is visszatér még a tél néhány napon belül, akár havazás is lehetséges. Lehet, a Magyar Közútnak is érdemes lenne beszereznie néhány lovat, hátha jól jönnek majd, amikor elakad egy-egy kamion.

És ha azt gondolod, hogy ez egy 4 lóerős fogat, akkor tévedsz, ugyanis egy ló nem egy lóerős. Egy átlagos ember körülbelül 1,2 lóerőt tud kifejteni rövid ideig, és 0,1 lóerőt folyamatosan. Egy edzett atléta 0,3 lóerős teljesítményt tud fenntartani néhány órán keresztül. Egy ló csúcsteljesítménye 15 lóerő körül van, az átlagos teljesítménye valamivel egy lóerő alatt marad. Bár a videón látható jószágok nem kizárt, hogy 1 lóerő felett tudnak teljesíteni hosszútávon is.

De van, hogy elég két ló is a mutatványhoz. Két nagyon erős ló!