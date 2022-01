Habár a 2021-es Forma-1-es szezon már decemberben fejeződött be, esélyünk sem volt arra, hogy havas futamot lássunk: a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj helyszínén nemhogy hó, eső is alig esik. Persze nem is egy esetleges havas futam miatt tolták az év legvégéig a versenynaptárat, de ez most más téma.

Volt azonban olyan az autóversenyzés királykategóriájának történelmében, amikor havon, sőt, jégen versenyeztek a legjobbak. Igaz, ez jó régen volt, akkor, amikor még a Forma-1 nem is létezett. Volt azonban a szériának egy elődje, az Európa-bajnokság, melynek mezőnye a maihoz hasonlóan utazgatott versenypályáról versenypályára, gyűjtögették a pontokat, a végén pedig győztest hirdettek.

A széria fénykorában, az 1930-as években a szezon gyakran már februárban elkezdődött, holott Európa jelentős részén ekkor még jócskán fagypont körüli vagy alatti a hőmérséklet. A versenyzők azonban nemigen foglalkoztak ezzel, sőt: ha már lúd, legyen kövér alapon Norvégiába és Svédországba utaztak, ahol téli Grand Prix-versenyeket rendeztek.

Az első ilyen alkalom az 1931-es Svéd Téli Nagydíj volt, melynek helyszíne a befagyott Rämen-tó volt. A tavon kapott helyet a nézők számára kialakított parkoló, illetve a célegyenes, valamint 1,9 km-nyi pályaszakasz a 47,6 km-es körből. A pálya maradék része a közeli erdőkön és egy másik befagyott tavon haladt keresztül. A futamot a finn Karl Ebb nyerte, a 20 indulóból csak 9-en értek célba. A versenyről filmes összefoglaló is készült annak idején.

A jeges nagydíjak iránt hamar alábbhagyott az érdeklődés. Manapság F1-es autót hó és jég közelében akkor láthatunk, ha valamelyik téli teszten megérkezik az égi áldás, vagy ha esetleg a Red Bull a fejébe vesz valami őrültséget: