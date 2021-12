Továbbra is elterjedőben vannak a villanyautók, és egyre nagyobb teret nyernek, ezáltal pedig azon példányok száma is folyamatosan nő, amik idejekorán jutnak szomorú, akár végzetes sorsa, például egy baleset következményeként. Hasonló sorsra jutott egy piros Tesla Model 3 is, azonban egy, finoman szólva is rendhagyó autókra specializálódott YouTube-csatorna látott benne potenciált.

A Rich Rebuilds legutóbbi epizódjában így egészen abszurd módon kap új életet az elektromos autó, amiből az elektromos kifejezést nyugodtan le is húzhatjuk, mivel ha elkészül, dízelmotorral tér vissza az utakra, ami Tesla-viszonylatban példa nélküli mutatvány lesz. Minden mást egy szintén viseltes állapotú Tesla még használható darabjaiból pofoznak helyre.

A munkálatok végeztével pedig Model D néven fut majd tovább a Tesla, az orra alatt egy Cummins erőforrással. A 4BT típus 3,9 literes, négyhengeres, igaz, a teljesítménye nem túl acélos 105 lóerővel, ahogyan a maximális nyomaték is megáll 360 Nm-nél. Mivel a leendő motor nagyobb a Tesla motorterénél, az első skiccek alapján látványra is extravagáns lesz az átalakítás, némi izomautós beütéssel:

A Cummins motornak azonban óriási előnye, hogy milliószámra találni ilyet a világon, így az alkatrészellátással sem lesz probléma. Ugyancsak mellette szól, hogy sokoldalú: a faaprítóktól kezdve a szállítókocsikig sok mindenben ez az erőforrás duruzsol. Mindemellett egyszerű is, nincs teletömve elektronikával, az extra löketről pedig a turbófeltöltő gondoskodik majd.

Nem ez az első rendhagyó Tesla-projektje a csapatnak: korábban a világon szintén elsőként építettek V8-as Teslát. Azok a munkálatok nagyjából egy évig tartottak, míg a dízelváltozat bemutatkozása jövőre várható.