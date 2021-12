Nyilvánvalóan sokkakkal előfordult már, hogy megcsúsztak a karácsonyi előkészületekkel, amiknek egyik legaprólékosabb folyamata a karácsonyfa beszerzése, illetve hazaszállítása. Utóbbiban ismét megpróbált a világ élére törni a Hennessey, és bár nem sikerült, az tény, hogy 280 km/órás sebesség mellett igencsak fel lehet gyorsítani a folyamatot.

Az ismert tuningcég a tulajdonos John Hennessey 3,8 literes, hathengeres motorral szerelt Porsche 911 Turbo S-ét vetette be a feladatra, aminek teljesítményét 641-ről 750 lóerőre piszkálták fel, és még a tetőcsomagtartó, illetve az arra kötözött fenyőfa sem zavarja meg ereje fitogtatásában.

Karácsonyfa nélkül persze már ennél többre is képes volt a 911 Turbo S: 331 km/óráig kúszott a sebességmérő mutatója, ami 50 km/órás különbséget jelent, persze ez főként a jelentős légellenállás-csökkenésnek köszönhető.

Volt már ennél gyorsabb karácsonyfája is a Hennessey-nek: mint azt a Motor1.com felelevenítette, az 1000 lóerősre tuningolt, V8-as motorral felvértezett Jeep Grand Cherokee Trackhawk 291 km/órával is képes volt repeszteni, de a Porsche részéről ez is egy erős második hely, mindössze 11 km/óra hátránnyal.