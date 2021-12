Semmihez sem hasonlítható koncepciót mutatott be a Phractyl afrikai startup: lánctalpas lábakkal, madárlábakkal, dönthető kabinnal és dönthető szárnyakkal ez az avantgárd abszurdum olyan élményt ígér, amit a VTOL-ek, azaz a függőleges fel- és leszállására alkalmas légijárművek képesek adni.

Az elektromos repülőgépekre specializálódó vállalat ezzel egy afrikai problémára próbál megoldást találni, hiszen kezd megtörni a villany-VTOL-ek hulláma, és közben egy olyan alternatívára van szükség, amihez nem kell sem kifutópálya, sem pedig helikopterleszálló. Némi furcsaság azonban megfigyelhető a szárnyaknál, mivel úgy tűnik, részben billenthetőek.

A képre kattintva galéria nyílik!

Erős motorjának köszönhetően a madárlábak képesek felemelni, leengedni, egyensúlyozni és dönteni a gép testét, illetve a leszállást is tompíthatják. Amikor felszállásnál a maximum magassági szintre emelkedik, hátrafelé dől a gép teste, már amennyire – becslések szerint nagyjából 45 fokos szögig – a farokszárny engedi.

Az ún. birdoplane-t két óriási propellerrel szerelték fel, és az afrikai fontolgatják, hogy további, kisebb propellereket vessenek be, hogy redundáns legyen a szerkezet, vagyis akkor is működőképes maradjon, ha fellép valamilyen funkcióhiba. Feltehetően a szárnyakat sem végleges formában látjuk a startup által kiadott képeken, de egyelőre csak annyit árultak el, hogy sokkal különlegesebbek lesznek.

Együlésesnek tűnik a kezdeti kialakítás alapján, de hosszabb távon és nagyobb teherbírás szüksége esetén még nem érdemes számolni vele. Az első adatok szerint 150 km-es hatótávval és 150 kg-os teherbírással gyártják le, ennél a 180 km/órás sebesség már annál biztatóbban hangzik. A Phractyl szerint pilóta vagy robotpilóta is vezetheti a szerkezetet, igény esetén utas vagy rakomány is szállítható vele, a megadott kereteken belül.

Szóval akár légitaxiként is funkcionálhat majd az afrikai Macrobat, de később a szabadidős repülésben, az egészségügyben, az infrastruktúrában, de akár a termőföldek permetezésében is teret nyerhet. Csakhogy a projekt jelenleg nagyon kezdeti tesztfázisban tart, és finanszírozókat is toboroznak hozzá.