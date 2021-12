Az ünnepek közeledtével általában sokkal hangsúlyosabbá válik a szeretet, a legtöbb jótékonysági akciót is ilyenkor szervezik. Idén a Magyarországon egyik legismertebb gamer-youtuber, Zsozeatya is nemes felajánlást tett: árverésre bocsátja 1980-as évjáratú Lada 1200S-ét, mely elmondása szerint „a gyerekkoromnak (…) egy nagyon szép részét idézi fel”, hiszen ilyen autója volt a nagyapjának is, amit nagyon szeretett.

Amikor beülök, ezt a jellegzetes illatot sehol máshol nem érzem. Beülök, és beleszippantok a levegőbe, és hirtelen ott vagyok, ugyanott, gyerekként, és ezek a csodálatos emlékek előtörnek. Mivel sajnos ezt már nem nagyon tudom vele megosztani, ezért ebben a típusban találtam meg azt, hogy kicsit közel kerülhetek hozzá

– mesélt az 1970 és 1988 között, közel 1,7 millió példányban gyártott, szovjet típushoz fűződő érzelmeiről.

A képre kattintva galéria nyílik!

A jótékonysági aukcióra felajánlott Lada jelenleg fóliázva van, aminek sorsáról majd leendő tulajdonosa dönt, alatta homokbarna gyári fényezés van. Belül barna, szakadásmentes bőrülések találhatóak, és mivel hosszú ideje garázsban tartják, rohadásnak sehol sincs nyoma az autón, így korához képest tökéletes állapotban várja új gazdáját. Pár évvel ezelőtt teljes motorgenerált is kapott az 1,2 literes, soros négyhengeres benzinmotor.

Az aukció a Vaterán zajlik: az 1200S kikiáltási ára 800 ezer forint, az első licitáló pedig maga Zsozeatya volt, aki 1 millió forintot ajánlott. Jelen sorok írásakor már 6,55 millió Ft a felajánlott legmagasabb összeg, noha csak kedd délután óta lehet licitálni.

Vasárnap este 22 óráig lehet licitálni a több mint 40 éves Ladára, az aukció győztesének személyesen Zsozeatya adja majd át a kulcsokat. Az árverés teljes bevételét az otthontalan, gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél élő gyerekeket támogató Világszépe Alapítvány kapja.