Nem is olyan régen már nosztalgiáztunk az Aston Martin Lagondával kapcsolatban, amit a brit gyártó legérdekesebb autójaként írta be a magát az iparági történelemkönyvekbe. Története és jellegzetes vonásai miatt kifejezetten sajnálatos, hogy egy ilyen autónak is juthat hányattatott sors.

Jelen állás szerint a Lagonda már semmilyen formában nem tér vissza, ahogyan arra is egészen 2025-ig kell várni, hogy előrukkoljon első elektromos autójával az Aston Martin. A furiousdriving csapata viszont már idő előtt betölti a hiányt: új életet ad egy viseltes állapotú Lagondának – a típusból egyébként már csak alig több mint 700 példány szaladgál világszerte.

Még a padlólemezt is kikezdte több helyen a rozsda, a két férfi azonban láthatóan nem ismer lehetetlent, így is nekivágnak a Lagonda luxus-villanyautóvá alakításának. Láthatóan messze van még a folyamat vége, de már lecsupaszították a belteret, megerősítették az alvázat, illetve a V8-as motort is eltávolították; utóbbira végképp nem lesz szükség a folytatásban.

A vállalkozó szellemű felújítók egyelőre több opciót mérlegelnek az elektromos hajtáslánc és az akkumulátorpakk kapcsán, addig is kíváncsian várjuk, mi sül majd ki belőle.

Egyébként nem teljesen úttörők a témában, mert a Lunaz korábban már elektromossá alakított egy DB6-os Aston Martint, 255 km-es hatótávval.