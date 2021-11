Keverni a sportautót és a luxuslimuzint már sokkal régebb óta divat, mint azt gondolnánk. Az Aston Martin legérdekesebb autója is abból az időszakból származik, amikor még alig csak egy maroknyi ilyen autó létezett, és a Lagonda közülük a legérdekesebb.

Nevét Az Aston Martin áltan 1965-ben felvásárolt Lagonda autógyártóról kapta és ebben a formában, ahogy a képeken szerepel, már a második generációját ismerhetjük. A Series I leginkább egy olyan Aston Matin V8 volt, aminek a tengelytávolságát meghosszabbították és két ajtóval is megtoldották. Hozzá képest a Series II sokkal jellegzetesebb.

A korabeli sajtó beválogatta a legrondább autók közé, ami az 1976-os formaterv alapján és a piacon körülnézve egyáltalán nem furcsa. A Lagonda formáját bárki le tudná rajzolni, az éles vonalak és nagy sík felületek egyszerűek, mégis éppen ebben rejlik a modell bája. A lapos orr hegyén apró hűtőmaszk feszít és két jókora bukólámpa is.

Méreteiben a mai limuzinok között is nagynak számító 5,2 méteres hosszal és 1,8 méteres szélességgel rendelkezik, de csak 1,3 méter magas, amitől valóban inkább egy sportkupéhoz hasonlítanak az arányai. Bent puha fotelekben foglalhatnak helyet az utasok, bár a kabin mai szemmel nézve szűk, alacsony és rövid, vannak benne trükkök, amik lenyűgözőek mai szemmel.

A Lagonda volt az első olyan autó, amiben digitális műszeregységet alkalmaztak. Valójában a korabeli televíziók technológiáját használták, katódsugárcsöves kijelző került a kormány mögé és még érintőgombokat is találunk, bár ezek még elég koraiak voltak, 1980-ban mindkét újítást kivezette a gyártó, a Series III-ban tértek vissza.

Motorja 5,3 literes 280 lóerős karburátoros V8-as, amivel elérheti a 280 km/h-s sebességet és 8,9 másodperc alatt képes álló helyzetből 100 km/h-ra gyorsulni, a háromfokozatú automata váltóval inkább kényelmes utazóautó, mint sportautó. 645 darab készült a Series II-ből, ez a leggyakoribb, de így is kimondottan ritka, most mégis felbukkant egy eladó Angliában 61 000 mérfölddel.

Az autó második tulajdonosánál keres új gazdát és az előélete igencsak jól dokumentált. 2005-ben például az Aston Martin Szent György napi ünnepségén II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg személyesen is megnézték a felsorakozott autók között, még közös fotót is készítettek, amit a tulajdonos most nagy becsben tart, természetesen jár az autóhoz.

Az autó nem tökéletes, itt-ott vannak rajta sérülések, egy nagyobb például a jobb első sarkán, de így is remek kondícióban van. Egy valódi különlegesség, amiért most 12 000 fontot, kicsit több mint 5 millió forintot fizetne egy vevő, de a licit még nem ért véget, ennél többet is ér egy ilyen ritkaság.