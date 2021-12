Új jelenség ütötte fel a fejét a Tesla-töltőpontoknál, amire már Elon Muskéknak is reagálniuk kellett. Az amerikai vállalat annak idején súlyos dollármilliókat ölt bele töltőhálózatának fejlesztésére és bővítésére, így világszerte jelenleg 25 ezer ponton lehet Teslákat tölteni. Egyes Supercharger-pontokon azonban azzal szórakoztak, hogy belső égésű motorral szerelt autókkal blokkolják azokat.

Kínában ez már akkora méreteket öltött, hogy elkerülhetetlenné vált a drasztikusabb fellépés. Ez jelen esetben ráadásul nem is egy vaskosabb pénzbírságot jelent, hanem a Supercharger-pontok parkolózárral való ellátást. A szerkezetben dolgozó mechanizmus lehetővé teszi, hogy komoly szándék nélkül senki se foglalhasson el töltőhelyet.

Korábban egy harmadik féltől származó applikációval, QR-kód segítségével lehetett feloldani a torlaszt, de úgy tűnik, összefogott ügyfeleivel a Tesla számítástechnikai fronton is, így a feloldás máris elérhető vált a hivatalos Tesla-alkalmazásban is. Idővel kiderül, hogy a világ más pontjain, akár Magyarországon is szükség lehet-e erre a megoldásra…

Tesla China Software Update:



Tesla App 4.3 update

Use Tesla App to unlock floor lock at Tesla Supercharger.



How to use the Tesla App to open the floor lock of a Tesla Supercharger station, Check out the video to learn about the new features! @elonmusk @Tesla#TeslaChina $TSLA pic.twitter.com/2BjVmU2n1g