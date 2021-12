Az előrejelzések alapján csütörtökön és pénteken is az ország számos megyéjében várható ónos eső, majd havazás. A Magyar Közút azt ígéri, hogy a szükséges előszórási és hóeltakarítási munkákról ütemezetten gondoskodni fognak. Nemrég egy rövid, közérthető videót is készítettek arról, hogy mi alapján és hogyan avatkoznak be a kezelésükbe tartozó útszakaszokon.

Jelenleg országosan 95 telephelyen keresztül 915 munkagéppel és mintegy 3700 munkavállalóval végzik a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton. Az elmúlt egy hónapban a beavatkozásaik során összesen közel 18 ezer tonna útszóró sót és 1,7 millió liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki.

Az előrejelzések alapján a közútkezelő szakemberei és gépei is újra hadba állhatnak, mivel csütörtök hajnaltól a dunántúli megyékben várható változó mennyiségű ónos eső, ami több helyen is havazásba fog átváltani. Az Alpokalján akár a 20 centimétert is meghaladhatja a lehullott friss hó vastagsága.