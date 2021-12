Ma is DTM-nek hívják, mégis mást jelent a Német Túraautó Bajnokság, mint a kezdetekkor. Az 1984-ben elrajtolt Deutsche Tourenwagen Meisterschaft időszámítását 1996-ig jegyzik, ebben az időszakban pedig olyan dolgok történtek, amik megalapozták a mai sportautózást is.

A homologizáció miatt olyan utcai modelleket kaptunk, mint a BMW E30 M3, a Mercedes-Benz 190E Cosworth, vagy a Ford Sierra Cosworth, de a szereplők között ott volt az Opel és az Alfa Romeo is. A németek uralta mezőnyben pedig az olaszok meglepő győzelmeket tudtak aratni, 38-szoros versenygyőzelmével például épp az Alfa Romeo 155 V6 Ti a Deutsche Tourenwagen Meisterschaft rekordtartója.

Ilyen történelmet pedig nem lehet elfelejteni, csupán idő kérdése volt, hogy a rekorder versenyautó mikor kerül elő újra. Most jött el az a pillanat, amikor Nicola Larini versenyautója kalapács alá kerül. A németek alapította versenysorozat uralmát 1993-ban kezdte el átvenni az Alfa Romeo Corse versenycsapat. 11 versenyt nyertek meg, amivel a bajnoki cím is az olaszoké lett.

Ebben az évben változtak a szabályok, 2,5 literes és legfeljebb hathengeres motorokkal szerepelhettek az autók. Giuseppe Busso tervezte meg az Alfa Romeo 155 V6 Ti versenymotorját, ami a győzelemhez vezette a csapatot. 1995-ben Michael Bartels rajt-cél győzelme fényesen ragyog a márka versenytörténelmében, a pilóta ezzel a 10. helyet tudta megszerezni az egyéni bajnokságban a 32 indulóból.

1996-ban kapta meg a Jagermeister narancssárga fényezést a 155-ös, amikor a Lombardy-tól átkerült a JAS Motorsporthoz. Ez a színösszeállítás meglehetősen erősnek számított a DTM-ben és az ITC-ben is (Nemzetközi Túraautó Bajnokság), korábban a BMW E30 M3-mak is szépen teljesítettek ezzel a fényezéssel, így amikor az egyébként is erősnek tűnő Alfák megkapták, hirtelen mindenki rájuk figyelt, a szezont mégis az Opel nyerte.

Az Opel és az Alfa Romeo az 1996-os szezon után kilépett a DTM-ből a túl magas fejlesztési költségek miatt, amivel versenybe tudtak volna szállni, ezzel pedig a Mercedes egyedüli gyártóként maradt – az Audi és a BMW korábban kilépett. Ezzel a Deutsche Tourenwagen Meisterschaft lényegében megszűnt, pontosabban beolvasztották az ITC-be. Önálló sorozatként 2000-ben éledt újjá.

Az 1995-ben Diepholzban rajt-cél győzelmet arató Bartels autója a 96-os szezon után eltűnt, vélhetően a JAS garázsában. Újra 2015-ben került szem elé, ekkor teljesen felújították, motorját padon újra hangolták, most pedig eladásra fogják kínálmni Párizsban 2022-ben.