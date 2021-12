Az olyan modellek, mint a Citroën DS, kicsit klasszikusnak születtek. Mindig is az volt a franciák különc limuzinja, ma pedig igazi érték egy jól megőrzött példány. Ebben az esetben viszont két olyan DS-t ismerhetünk meg, amikről nagyon nehéz elképzelni, hogy léteznek, pláne, hogy együtt. Valójában ez a csomag itt a Citroën DS-ek Szent Grálja.

A kabrió készítését 5 évvel a Pallas (szedán) gyártása után kezdte meg a Citroën az Atelier Chapron karosszériaépítő műhellyel közösen. Először a Chapronnál, majd később a Citroënnél is készült DS kabrió kettő és négyajtós kivitelben is a Pallas és a Safari (kombi) mellett.

Egy ilyen igazán ritka és különleges kétajtós kabriót hirdetnek most Németországban. Az állapota fenomenális és megvan hozzá a gyári keménytető is, ami önmagában is kincsnek számít a veterán citroënesek körében. A kabrió azonban nincs egyedül, sőt, vinni kell hozzá még egy autót, pontosabban azt, ami a kabriót viszi, egy Tissier trélert.

A Tissier az 1960-as évek végén, 70-es évek elején építette különleges trélereit. Például a Citroën DS Pallas alapján jócskán megnyújtva a padlólemezt hátul három tengellyel. Ez a tréler 1970-es, de az építése után az elejét átalakították a korai, 1967-es DS-ére, így egy kicsit klasszikusabbnak tűnik.

Ez a lenyűgöző szerelvény a kinézete mellett kényelmes is, egy Pallasból kerültek bele az ülések, motorja pedig a DS-hez elérhető legerősebb, 2,3 literes, 126 lóerős befecskendezéses négyhengeres. A kabrió 1969-es évjáratú, motorja pedig a legmegbízhatóbb, 2,1 literes, 104 lóerős benzines. Mindkét jármű annyira szép állapotban van, mintha most gurultak volna ki a gyárból. A csomag értékét felbecsülni is nehéz lenne és a hamburgi Thiesen Automobile nem is árulja el, mennyit várnak érte.