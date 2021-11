Kevésbé ugrik be Svájcról, hogy lenne saját autómárkájuk, pedig egy időben volt. A 70-es években Peter Monteverdi alapította meg az ország első autógyárát, pontosabban inkább manufaktúráját, és a Monteverdi modelljei elsősorban a népszerű olasz luxus gran turismók és négyajtós limuzinokra adtak választ. Aztán ott volt a Safari, ami mostani szemmel nézve leginkább 40 évvel előzte meg a korát.

A 70-es években már a Land Rovernek és a Jeepnek is volt nagy méretű, akár családi használatra is alkalmas kényelmes terepjárója, ám egyiket se nevezhetjük túl exkluzívnak. A Monteverdi viszont olyan modellel lépett a piacra és a tehetős vevők elé, ami kézzel készült, V8-as benzinmotor hajtotta és automata váltója mellé kapcsolható összkerékhajtást adott.

Akárcsak a Monteverdi kupék és a limuzin modell, úgy a háromajtós Safari is teljesen kézzel készül. A forma nagyon hasonlít a korabeli Land Roverre, persze kockából nehéz lett volna mást faragni. Az utastér kidolgozása és anyagai, de főleg variálhatósága emelte ki a Monteverdi Safarit a korabeli terepjárók közül.

A hegyekkel tarkított Svájcban teljesen indokoltnak tűnt Peter Monteverdi számára, hogy a tehetős vevők szinte bárhová eljussanak, és a Maseratijukból, vagy épp Monteverdi kupéjukból ne egy Land Roverbe kelljen átülniük, hogy bejárhassák a birtokot. Erre szolgált volna a Safari, és annak ötajtós változata is, amiből sajnos csak egy prototípus épült.

A négyajtós Safariban viszont a legjobb minőségű bőrhuzatok mellett még televízió is helyet kapott, így arra mondható leginkább, hogy a Rolls-Royce Cullinan és a Bentley Bentayga jogos elődje lehetne. A Monteverdi Safarit 5,2 literes, 152 lóerős V8-assal, 5,7 literes, 165 lóerős V8-assal és 305 lóerős, 7,2 literes V8-assal is meg lehetett rendelni, ez elérte a 200 km/h-s végsebességet is. 1977-1982-ig készült, épp ameddig az alapjait adó International Harvester Scout is.