Főleg az ősz elején volt téma, hogy rászálltak a Teslára az Egyesült Államokban, mondván, félrevezető az Autopilot-funkció elnevezése, elvégre nem robotpilótáról, hanem vezetéstámogató-rendszerről van szó. Miközben folyamatosan finomítanak rajta, illetve tudtunkkal a vizsgálatok sem zárultak le, a tényleges önvezető-megoldáson is dolgoznak.

Az eddigi tapasztalatok alapján viszont ez sem váltotta be eddig a név alapján hozzá fűzött reményeket. A napokban a CNN ment el egy próbaútra New Yorkban, ami jól is működött, amíg szabad volt az út. „Trükkösebb” helyzetekben, amikor már más járművek, kerékpárosok, ne adj Isten, gyalogosok is képbe kerülnek, máris változik a felállás – írja a Carscoops.

Gyakran volt szükség emberi beavatkozásra:

teljesen szükségtelenül kezdett volna kikerülni egy kerékpárt, holott a szembejövő sávban egy teherautó közeledett;

egy másik helyzetben nem vette észre a sávot elzáró kordonokat, majd agresszív mozdulattal rántotta át az autót a másik sávba;

egy harmadik esetben pedig a zöld lámpánál állt meg a Tesla.

„Úgy tűnik, ez más sofőröket is bosszant” – állapította meg a videóban Michael Ballaban, a CNN közlekedésre szakosodott újságírója. Azt is elismerte ugyanakkor, hogy saját nyugtalansága befolyásolhatta a teszt eredményét. Ám a felvételek arra utalnak, hogy bőven voltak olyan helyzetek, amik balesethez vezettek volna a beavatkozása nélkül. Következtetésképpen rámutatott, teljes önvezetőnek hívni a rendszert egyszerűen helytelen.