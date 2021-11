Ma már filmes háttér nélkül is ritka különlegesség egy ilyen, léghűtéses boxermotorral szerelt Porsche. Ebből a 3,6 literes motorral szerelt, 355 lóerős, 520 Nm nyomaték leadására képes kivitelből keveset adtak el, az Egyesült Államokba alig 350 darab jutott.

Hollywoodi akciófilmben pedig csak ez az egy szerepelt, legalábbis akkora sikermoziban, mint a Bad Boys. Az autót a filmben Will Smith karaktere használta, a valóságban azonban Michael Bay, a rendező volt a tulajdonos, aki egészen 2005-ig tartotta meg a kocsit. Azóta több alkalommal is gazdát cserélt, de szerencsére mindenki vigyázott rá, ma is gyönyörű állapotban van, és 55 ezer megtett kilométerrel várja a liciten megfelelő összeget felajánló új tulajdonosát.

2006-ban egy teljes restaurálást követően több díjat is nyert az autó, többek között nívós autótalálkozókon, a 2014-es Pinehurst Concours d’Elegance-on, vagy a 2016-os French Lick Porsche Parade-n.

Az biztos, hogy kőkemény összegért fog csak gazdát cserélni ez a fekete 911 (964), ugyanis egy hasonló állapotú, filmes háttérrel nem rendelkező darabért 100 millió forintot fizettek tavaly.