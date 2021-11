Szédítően meg felfelé a klasszikus autók árai és már a Toyota Supra is ott tart, hogy elhűlve nézzük az aukciós házak egyéb kereskedések hirdetéseit. A piac beárazta a negyedik generációs Suprát, méghozzá nem is akárhogyan. Úgy tűnik, egész sokan képesek kiadni rengeteg pénzt egy 10 000 mérföld alatt futott példányra.

Amit most Illinois államban hirdetnek, abban első ránézésre semmi különleges nincs. Azon kívül, hogy látszólag hibátlan állapotban van, nincs rajta a gyári hátsó légterelő és a színe is a barna egyik árnyalata. Éppen ez adja meg az első különlegességét, mert az igazán hozzá értők tudják, hogy a szín ritka, valamint az autó felszereltsége Sport Roof, vagyis egy Targa, szárny nélkül a legerősebb motorral.

Az első Halálos Iramban filmek óta nemcsak a tuning műhelyeknek fogalom a 2JZ. A soros hathengeres turbós benzinmotorban nagy potenciál rejtőzik, de a gyári 330 lóerős kivitelekkel is nagyot lehet autózni. Ebben a példányban is ez szerepel, felnijei gyáriak, ahogy a fényezése és utastere is, ahol hatfokozatú kézi váltót talál, aki beleül. Egy amerikai modellnél ez is ritkaságszámba megy.

A magas értékhez viszont még nem elég a különleges összeállítás, nagy szerepet játszik benne az alacsony futásteljesítmény is. A 10 000 mérföld alatti futás mágikusan hat az árakra, ebben éppen 9638 mérföld, vagyis 15 511 kilométer van. Volt már egy tulajdonosa, de tökéletes állapotban tartotta fenn 1993 óta.

Éppen az utóbbi években lépet nagyot a negyedik generációs Supra ára. A Paul Walker által is vezetett, filmben használt autót 550 000 dollárért, több mint 230 millió forintért adták el. Idén nyáron egy hagyományos, de keveset futott modellért 200 000 dollárt, vagyis 64 millió forintot adtak.

Ez az autó annál egy picit többet futott, pont egyel több gazdája volt, mégis többet kérnek érte és nem kétséges, hogy meg is fogja fizetni valaki az árát. Mert az érintetlen MKIV-es Supra mára egy igazán ritka autó lett.