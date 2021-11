Október 22-én, péntek délelőtt az M4-es autóúton, Albertirsa térségében a Magyar Közút egyik munkaterületébe hajtott be egy személygépkocsi. A társaság tájékoztatása szerint a munkaterület előtt számos nagy méretű, sárga hátterű figyelmeztető tábla volt kint, melyek két lépcsőben korlátozták a sebességet is, illetve a táblákon munkavégzésre és sávelfogyásra figyelmeztető jelzések is voltak.

Ennek ellenére a belső sávban nagy tempóval haladt a jármű és szinte fékezés nélkül csapódott a tábláknak, melyek az ütközés erejétől a másik pályaoldalra is átrepültek.

A sofőr pár perccel azután, hogy átrendezte a terelőelemeket, elhagyta a helyszínt. Egy útellenőrnek végül körülbelül 10 kilométerrel később sikerült megállítania a sérült gépjárművet. Amíg hívták a rendőrséget, a sofőr beszállt egy közben megálló autóba és újból kereket oldott, de a rendőrök később utolérték.

A gyorsforgalmi utakon minimum 500 és 250 méterre a helyszínt fix előjelző táblák vannak kihelyezve, ezeket külön előjelző autókkal és a pálya felett található digitális kijelzőkön keresztül még korábban megerősíti a Magyar Közút a járművezetők részére.