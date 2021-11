Rómában tartották a G20-csúcsot, a világ tizenkilenc, gazdaságilag legfejlettebb országa és az Európai Unió vezetőinek találkozóját, melynek egyik célja egy klímaügyi megegyezés volt. A program e tekintetben sikeresnek nevezhető, ám Joe Biden amerikai elnök épp ezzel a szellemiséggel ellentétesen cselekedett, amikor egyes források szerint 50, mások szerint 85 autós konvojával ellátogatott a Vatikánba Ferenc pápához.

Here comes Biden at the Vatican to meet with the Pope ahead of #COP26 . His personal vehicle convoy puts your carbon footprint into the shade for the next 20 years, such is the hypocrisy of this Willy Waving fiasco! pic.twitter.com/cnCAO1jJFv

— PonteJack (@somersetlevel) October 29, 2021