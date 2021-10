Keményen lépett fel az ausztrál rendőrség a felvételen látható Nissan Silvia tulajdonosával szemben. A videón jól látszik, hogy a sofőr kihasználta az autó képességeit, és driftpályaként értelmezte az ipari park útjait Caloundra területén.

Volt már ilyen eset rengeteg, videóra is vettek párat, de a helyi rendőrségnek eddig nem volt értelme felkeresni a sofőröket, hiszen a legtöbb esetben nem látszik, ki ül a volánnál. Ez változott idén áprilisban, amikor a helyi törvényhozás az autós kihágások elleni szigorúbb fellépés mellett döntött. Gyakorlatilag bevezették az objektív felelősséget, vagyis ha az autó jól láthatóan szabálytalanul közlekedik, akkor mindegy, ki ül benne, a tulajdonos felel az esetért, neki kell bizonyítania, hogy valaki más vezetett.

Így már volt értelme a videó alapján felkutatni a környéket, és megkeresni a Nissan tulajdonosát. A 39 éves férfit több dologgal is vádolják, a közveszélyes vezetés még érthető is, de a szándékos károkozás inkább nevetséges, mint komoly vád. Eszerint az aszfaltra kent gumicsíkok károsították az út felületét, ezért is került lefoglalásra az autó.