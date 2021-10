A Nürburgring talán a világ legnehezebb és legtechnikásabb versenypályája, ahol a fizika nem viccel, ha igazán gyors körön vagy. A pályanapokon ráadásul a forgalom is elég nagy, hiszen 25 euróért (9000 Ft) bárki felhajthat a 20,8 kilométeres aszfaltcsíkra, így még nagyobb odafigyelést igényel a vezetés.

Hétfőn egy ilyen pályanapon vett részt az a Porsche 991 GT3 is, amelyből elkezdett szivárogni valamilyen folyadék, így az autó sofőrje félreállt a Bergwerk kanyar közelében. Ennek következtében több autó is feltorlódott és többen ütköztek, miközben egy autómentő teherautó is a helyszínre érkezett, hogy kivigye a meghibásodott Porschét a pályáról. Ekkor érkezett egy Mazda MX-5, amelynek a sofőrje későn észlelte az autómentőt és belecsapódott.

A Mazda állítólag azonnal lángra kapott, a sofőrnek esélye nem volt, a helyszínen életét vesztette, hiába próbálta a többi autós saját tűzoltókészülékével oltani a lángokat.