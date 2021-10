Híresebb történet aligha létezik a motorsport világában, mint Niki Laudáé. Az 1976-os Formula-1-es nagydíjon óriási balesetet szenvedett pilóta életveszélyes állapotban került kórházba, hetekkel később mégis újra versenyautóba ült. Niki Lauda 1975-ben, első szezonjában lett először világbajnok és az 1976-os címre is esélyes volt, ám végül a hathetes kihagyás és súlyos sérülései miatt elvesztette a címet, csupán egyetlen ponttal maradt le James Hunt mögött.

Az 1975-ös szezon nem csak Laudának, de a Ferrarinak is mérföldkő volt a karrierjük során. A valaha volt egyik legjobb versenyautót sikerült összerakniuk, ez volt a 312T, amivel Niki Lauda megnyerte a bajnokságot. A versenyautót a következő években csak finomhangolták, az eredeti konstrukció azonban ikon maradt a Scuderia Ferrarinál is, hát még a rajongók szemében.

Óriási értéket képvisel Lauda eredeti 1975-ös 312-ese, most nem is ez cserél gazdát, hanem egy tűpontos másolat. Ennek megépítéséhez pedig az eredeti autót használták, a pontos méretek, alkatrészek elkészítéséhez háromdimenziósan szkennelték be az eredeti, 1975-ös 312T-t.

A vázszerkezetet acélból és alumíniumból építették fel, a karosszériát üvegszálas műanyagból készítették az eredeti autóéhoz hasonló, korabeli technológiával. A dekor megvalósításához egy olyan céget kértek fel, amelyik ma is készít Formula-1-es versenyautókra fényezést, de ennél még közelebb mentek az alkotók az eredetiséghez.

A titánból és alumíniumból készült első és hátsó légterelők eredeti darabok. Az 1975-ös szezonból származnak, pótalkatrészekként szerepeltek a Scuderia Ferrari garázsában a futam alatt, de nem használták fel őket. Újragyártották az eredetire megszólalásig hasonlító felniket és GoodYear Avon slick gumikba húzták őket.

Kormányműve működik, így gurítható, motorja azonban nincs. Az eredeti 3,0 literes, tizenkét hengeres motorról másolatot készíteni vagyonokba kerülne, eredetit pedig lehetetlen szerezni hozzá. A vevő persze bármit tehet majd a versenyautó másolatába, ha szóra is szeretné bírni, de a 11 500-at forgó V12-esre nem fog hasonlítani semmi. Ez az autó csak kiállítási darab, annak viszont gyönyörű. Jelenleg 18 000 eurót, vagyis közel 7 millió forintot adnának érte, de az aukció még nem ért véget.