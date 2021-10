Ha egy versenyautót nem zúznak porrá, vagy használnak el teljesen, akkor érdekes életet futhat be. A 90-es években nem egyszer fordult elő, hogy a nagyobb műhelyek által készített versenyautókról már akkor tudták, ki lesz a második gazdája, amikor még csak az első állt rajthoz vele. A Prodrive által épített Subaruk közül is több túlélte az első éles bevetéseket, és most előkerült egy újabb, komoly történettel bíró példány.

Ezen az 1994-es négyajtós Imprezán még a régebbi, sötétkék alapú fényezés látható. A Prodrive 555 A csoportos versenyautóját pedig Colin McRae is vezette, aki 1995-ben világbajnok lett, 96-ban, 97-ben és 2001-ben pedig világbajnoki második helyet ért el.

Az 1994-es Impreza legjobb eredménye egy harmadik helyezés az 1994-es Monte Carlo Rallye-n, amin Carlos Sainz tekergette a kormányát. Ebből a szériából összesen 68 darab készült a Prodrive-nál és aligha lehet jobb múlttal rendelkező első generációs Imprezát találni az aukciós oldalakon.

A hőskor után vélhetően amatőr versenyeken használták az autót, mert harmadik tulajdonosánál teljesen eltűnt. Egészen mostanáig nem lehetett tudni róla, merre is van, de nemrég előkerült, méghozzá egy pajtából, pont úgy, ahogy elképzelnénk. Vastag por és madárürülék réteggel a fényezésen, de a dekort leszámítva mondhatni, hiánytalanul.

Az autóra Ausztráliában bukkant rá a Lloyd Auctions aukciósház és akkori becsült értéke szerint 15-20 000 ausztrál dollárt, vagyis nagyjából 4,5 millió forintot kaphattak volna érte, aztán kiderült, mit is találtak valójában. Felújításra nem volt szükség, mert jó állapotban találtak rá és az eredeti 2,0 literes boxermotor is a helyén volt.

Kitakaríttatták, visszakapta eredeti dekorját, új gumikat szereltek rá és most árverésre bocsátották. 1 millió ausztrál dollárra becsülték az értékét, végül félmillióért kelt el, ami 112 millió forintnak megfelelő összeg. Ez is sokkal több annál, mint amennyire az autót először becsülték.