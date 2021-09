Egyes autókról nehéz elképzelni, hogy még létezik. A Ferrari 250 GTO sem véletlenül a világ egyik legdrágább autója, nem féltve őrizték őket életük első szakaszaiban. Aktív versenyautóknak készültek, így már csak létezésük miatt is valódi kincsek. Akárcsak bármilyen versenyautó az 50-es 60-as évekből, ami még létezik, épp ezért lehet ennyire értékes ez az 1954-es Mondial.

Csupán 22 darab készült a Series I-es Spiderből és nem is mindegyik a Pinin Farinánál, ez a példány viszont éppen náluk. Ahogy minden korabeli Ferrari és versenyautó, ezek a modellek is egyedi, kézzel készült karosszériát kaptak, így mindegyik egy kicsit más. Ez épp kereklámpás, bedöntött cápa orra is jellegzetes, gömbölyű formái pedig hozzák az 50-es évek hangulatát.

A 0408MD alvázszámú autó 1954-re készült el és még abban az évben debütált is a XXI. Mille Miglián a Scuderia Ferrari színeiben. Csak ezután kerülhetett magánkézbe, svéd tulajdonosa pedig nem csak a soron következő Mille Miglián, de rengeteg svéd versenyen is rajthoz állt a versenyautóval.

1959-ig több kézben is megfordult, mígnem a karosszéria olyan rossz állapotba került, hogy teljesen lecserélték. A kézzel készült alumínium elemek helyére üvegszálas borítás került és egészen 1995-ig így használták. 1975-ben került amerikai tulajdonba, megfordult a Mille Miglia Storico versenyeken, majd 2005-ben jelenlegi tulajdonosánál többször végzett a Top 5-ben Montereyben és Sonomában, de a Ferrari Historic versenyein is.

Motorterében egy korai négyhengeres, dupla Weber karburátoros és dupla vezérműtengelyes motor dolgozik. Hozzá egy négyfokozatú kézi váltó és egy De Dion hátsó tengely csatlakozik. A 90-es évektől kezdve minden fő egységét felújították, így ma nagyjából olyan állapotban van, mint újkorában. Karosszériáját 1995-ben ismét lecserélték, alumínium borításait kézzel készítették el az eredeti tervek alapján.

Ezért a Mondial Spiderért az utolsó órákban is megy a harc a Bring A Trailer online felületén. Az már biztos, hogy 1,3 millió dollár, vagyis 400 millió forint feletti összeget fognak fizetni érte. Gondosan dokumentált története és létezése, alapos felújítása miatt nem is csoda, hogy ez az autó vagyonokat ér.