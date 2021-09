Azok szemében sem igazi vágyálom a Dino, akik a Ferrari iránt rajonganak. Az olasz gyártó első belépő szintű középmotoros és nagy számban gyártott modellje nem is ér fel a V12-es szívómotoros csodákkal, a Dinónak saját bája van. Emblémából is egyedit kapott, utalva arra, hogy ez más kategória, mint az eddigi típusok, és Enzo Ferrari különleges modellnek szánta, hiszen épp fiatalon elhunyt fiáról, Dino Ferrariról nevezte el.

Egy ilyen Ferrari alá is könnyű elképzelni az Alpokban tekergő aszfaltcsíkot, hiszen épp ott a legjobb egy ilyen olasz sportautó. Ennek a példánynak viszont különleges sorsot szánt az élet, a napfényes Miamiba szállították a legyártás után. 1973. július 13-án készült el, az Orange Motors of Miaminál talált gazdára, és egészen 2008-ig maradt is első, meglehetősen tehetős tulajánál – a dokumentumok között vannak fotók az átadás utánról, a tulajdonos kertjében, néhány még értékesebb autó társaságában.

Középmotoros elrendezést utcai autóban addig nem alkalmazott a Ferrari és V6-os motort is csak a versenysportban, onnan viszont tudni lehetett, hogy hatékony motort képesek készíteni. A Dino GTS-ben egy 2,4 literes, 65 fokos hengerszögű, hengersoronként dupla vezérműtengelyes V6-os motor dolgozik. Teljesítménye 195 lóerő 7600-as fordulatszámnál és 226 Nm nyomaték 5500-nál. Ötfokozatú kézi váltóval szerelték és csak hátsókerék-hajtású.

Amerikai modellként ezt a példányt alaposan felszerelték. Kerültek bele elektromos ablakemelők és légkondicionáló is, valamint levehető tetőlemez. Színösszeállításában most tökéletesen tükrözi eredeti állapotát. Bordó fényezéséhez tökéletesen passzoló bézs bőrkárpitot rendeltek, valamint a 14 colos könnyűfém Cromodora felniket kérték hozzá.

Csak 114 darab Rosso Bordeaux Ferrari Dino készült, és ez az autó egy közülük. Bár átesett egy felújításon évekkel ezelőtt, eredeti állapotának megtartása volt a cél, így a belsőt is tökéletes állapotúra hozták vissza. Hajtásláncelemein és karosszériáján megegyeznek a számok, amit hitelesített dokumentumokkal is alá tud támasztani a hirdető.

Ezért a csodás tárgyért, ami alig 26 000 mérföldet futott csak és 35 éven át első tulajánál volt, most valaki 475 000 dollárt, vagyis több mint 145 millió forintot fizetne, de az árverésből még van hátra 9 nap. Az állapota valóban remek, gumijai is 2018-asak, jár hozzá a teljes szerviztörténet és az eredeti dokumentumok is, amik igazolják az autó eredetét.