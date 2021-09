V8-as motor, hátsókerék-hajtás, ebből a kombinációból csodás autós élmények is születnek, feltéve, ha a sofőr kellő tapasztalattal, ügyességgel, higgadtsággal, alázattal rendelkezik. Viszont, ha egy fékevesztett idióta, akkor abból kevés jó dolog következik.

Keveset tudni az alábbi felvételről, de komoly pénzben mernénk fogadni rá, hogy hősünk az utóbbi kategóriába tartozik.

a videó a hirdetés után indul

Ott kapcsolódunk be az eseményekbe, amikor gumiégetés közben a két hátsó gumi felrobban a C4-es Corvetten. Ám ez csak a kezdet. Nem veszi el a gázt a sofőr, hanem elindul, elsodorva egy embert, majd nekiütközve egy másik autónak. Itt még mondhatta volna: „Bocs, srácok. Elcsesztem. Vállalom.”

De nem. Az ütközés sem fogta vissza, nyomta tovább. Többen is próbálták megállítani, még úgy is, hogy felugrottak a kocsira, ami szintén nagy marhaság volt, tekintve, hogy két defektes kerékkel aligha jut messzire észrevétlenül. Ekkorra már az utasát is kirángatta az üldöző sereg, de ő ment tovább.

Nem tudni, sikerült-e elmenekülnie, és ha igen, utólag felelősségre vonták-e, de a tanulság ugyanaz:

Ne légy barom!