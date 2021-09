Óriási hangerővel szólalt meg a fejünkben a Van Halen “Jump” című számának fantasztikus kezdődallama, ahogy ennek a CRX-nek a fotóit feldobta az internet minőségibb oldala. Máris odaképzeltük magunkat a volánja mögé, megvan a hang és az érzés, ahogy kedvenc válogatáskazettánkat belökjük a lejátszó száján és száraz hangzással sorra pörögnek az olyan frissen felvett klasszikusok, mint a “Self Control”, a “Sunglasses at night”, meg persze Jacko Thrillere. Figyelem, instant időutazás következik!

Még bőven vannak, akik emlékeznek arra, milyen volt az első generációs CRX újonnan, vagy pár évesen. Sokunknak már csak a lerúgott példányok képei ugranak be, ma pedig nehezebb találni belőle, mint tűt a szénakazalban. De most itt van ez a tökéletes példány, aminek az összeállítása sem lehetne jobb, az állapota meg pláne.

Nem megőrzött, de tökéletesen felújított autóról van szó. Előző tulajdonosa pár évvel ezelőtt csináltatott meg rajta mindent. Teljes új fényezést kapott, a piros szívdöglesztően áll az 1984-es CRX-nek. Hozzá rendbe szedték az eredeti sötétszürke műanyag elemeket, felújították a négylukú alufelniket és az utastérben, ami nem volt rossz állapotban, szintén mindent kondicionáltak.

Csupán 106 000 kilométert futott, ami szép teljesítmény, tekintve a legtöbb CRX végzetét. Igaz, nem a legerősebb verzióról van szó, de ebben az autóban már a 100 lóerős 1,5-ös motor is igazán sportosnak számított. Dupla vezérműtengellyel, hengerenként három szeleppel ez a motor mindössze 825 kilogrammot mozgat. Súly/lóerő arányban tehát nem rossz és éppen ezért rengetegen hajtották a végletekig, vagy a végzetükig.

A Hondánál úgy gondolták, lenne igény egy könnyű sportkupéra, a receptet már akkor is tökéletesen tudták. Nem kell nagy motor, csak könnyű karosszéria, és épp volt hozzá egyszerű alap is. 1983-ban mutatkozott be a ’84-es modellévre az első CRX a Civic padlólemezére építve és annak motorjait használva. Ma igazi kincs egy ilyen autó. Ezért mondjuk épp Írországig kell utazni, de talán még Japánban sem találnánk most szebbet.