Ha minden jól megy, ezentúl már vízen sem kell nélkülöznünk az autókat. Pierpaolo Lazzarini olasz tervező ugyanis megálmodta a vízen sikló kocsikat, ennek szellemében ráadásul nem akármilyen veteránokat alakított át motorcsónakká – igaz, egyelőre csak animáció formájában: Fiat 500-at, VW Transporter T2-t, Aston Martint és Lamborghinit is felfedezhetünk például.

A koncepció titka az úszó motorrendszer, az ún. resto-floating mechanizmus, ami nemcsak különböző változatokban kapható, de lényegében bármelyik modellhez illeszthető, így még tengernyi klasszikus kelhet új életre kevésbé száraz körülmények között. Mindez ráadásul károsanyag-kibocsátás nélkül valósulhat meg, mivel ezek az erőforrások elektromosak, a teljesítmény pedig 20-tól 270-ig vagy – külső motor rásegítésével – 350 lóerőig szintén szabadon választható.

A képre kattintva galéria nyílik!

Lazzarini tömegfinanszírozási kampányt is indított a projekthez, viszont bárki, aki megveszi az elsőként megjelenő, a Fiat 500 alapjaira lefektetett La Dolcét, egyszázalékos részesedést kap a vállalatból. Épphogy nem éri el a 15 millió forintot a La Dolce kiskereskedelmi ára (50 ezer dollár), és limitált széria keretében még csak tíz darabot gyártanak le belőle.

A bevételt teljes mértékben a tervezett modellek, valamint prototípusok megépítésére fordítják, amiket várhatóan a következő két évben vezetnek majd be. A karosszériákat üveg- vagy szénszál felhasználásával alkotják meg, de igény szerint – a vízhasználattól függően – további fejlesztésekkel is felvértezik a vízi autót. Többnyire tavakra és strandokra tervezik, amivel egy újabb üzleti rés nyílhat meg: ezekkel a járművekkel akár vízi transzfert is kialakíthatnak egy szálloda és a vízpart között.