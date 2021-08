Annak idején a kicsi és gyors hot hatchek egyáltalán nem tartoztak a Mercedes portfóliójához, ám ez sem akadályozta meg abban a stuttgartiakat, hogy valami egyedit mutassanak ebben a méretosztályban. Miután Mika Häkkinen a McLarennel 1998-ban és 1999-ben is világbajnok lett a Forma-1-ben, egy ünnepi limitált szériát (Häkkinen Edition) adtak ki az A160-ból.

Häkkinen mellett akkori csapattársa, David Coulthard is saját különkiadást kapott; mindegyikből 125-125 példány készült.

Jelenleg 44 900 euróért, átszámítva több mint 15 millió forintért árulják a Mechatronik oldalán azon A160-asok egyikét, melyet részben a McLaren-Mercedes akkori F1-es festésébe öltöztettek, és ami a kétszeres világbajnok finn nevét viseli. A vételár kapcsán megjegyzi a Carscoops: ennél nem sokkal kerül többe a vadonatúj A45 S, kevesebb mint egymillió forint a különbség.

A képre kattintva galéria nyílik!

A Forma-1-es beütésű külsőt kettős kipufogó és 17 hüvelykes AMG-felnik egészítik ki, amikre keskeny peremű gumikat szereltek. Belül piros Designo bőr borítja az üléseket, az ajtókat, a műszerfalat, de még a kormányt is. Csakugyan az alapfelszereltség részét képezi a különleges A160 esetében a légkondicionáló, az elektromos ablakok, a laminált napfénytető, a CD-tárolós Bose audiorendszer, a fűtött ülések, valamint az első és hátsó légzsákok.

Joggal várhatnánk valami egyedit teljesítmény szempontjából is, azonban a Mercedes úgy döntött, nem próbál meg másik, erősebb motort szuszakolni az A160-ba, így maradt a sztenderd motorválaszték. A képeken szereplő darabba 1,6 literes szívómotor került, mindössze 101 lóerős teljesítménnyel, illetve 150 Nm-es maximális nyomatékkal.

Az elsőkerék-hajtású Mercedest ötfokozatú kézi váltóval és automata kuplungrendszerrel szerelték. Viszont amiben eltér szokványos társaitól, hogy sportosabb felfüggesztést kapott, ami még annak ellenére is sokat dobhat a vezethetőségen, hogy ennél a modellnél magasan van a súlypont és az üléspozíció is. Az sem hátrány, hogy menetstabilizátor is jár hozzá.

Valószínűsíthető, hogy a világon szaladgáló 250 példányből ennek a futásteljesítménye a legalcsonyabb, de ez az állítás akár a teljes A-osztályban is megállhatja a helyét: csak 215 km-t tettek meg vele. Sanszos, hogy miután 1999-ben leszállították Rómába, garázsokban és bemutatótermekben tengette az életét, de cserébe kívül-belül kifogástalan az állapota.