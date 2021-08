Elbaltázott tuningokért az internet világában nem kell a szomszédba menni: az bennük a káprázatos és egyben tragikomikus, hogy nem ugyanazon séma alapján készülnek, hiába hasonló a szándék, és lássuk be, hogy az eredmények között is erőteljes átfedések figyelhetőek meg.

Az amúgy sem rövid sorba ezzel a Chevrolet-vel is beállhatnak már, amit az Egyesült Államokban szúrtak ki, és a Redditen kezdtek el terjedni a róla készült képek. Ami csak a nagyratörő átalakítók kezébe akadt, az autóra aggatták. Szigorúan távolról és álmosan nézve a vonásai egy Honda Civic Type-R-ére hasonlítanak, de a Transformers-összhatás csapnivalóra sikerült.

A képre kattintva galéria nyílik!

Kapott egy splittert is előre a Chevrolet Sonic – ami az Aveo amerikai megfelelője egyébiránt –, az anyagösszetétel viszont felvet érdekes kérdéseket, mivel minden jel arra utal, hogy fából és piros műanyag csőből készült. Zöldre fújásával a hűtőrácsnak is sikerült adni egy pofont, míg a lökhárítónak ezüst burkolatokkal vitték be a kegyelemdöfést.

Teljesen értelmetlenül egy jókora dudort is eszkábáltak a motorháztetőre, másik kettő, kisebb és piros festett kíséretében – és még csak az autó elejét veséztük. A két oldala és a hátulja sem kíméletesebb esztétikailag. Egyes feliratok alapján azt hihetnénk, hogy az Inner Circle Bad Boys c. slágeréből inspirálódtak. Például érthetetlen, mi szükség volt hátulra még két csőre…