A modern szupersportautók között is számos olyan modellt találunk, ami nem csak teljesítményben, de befektetésként is a csúcsot jelenti. Egy Ford GT két év alatt meg tudja duplázni az árát, de aki egy Ferrari Enzót rejteget valahol légmentesen lezárva, az is egy rakás pénzen csücsül, ami egyre csak nagyobb lesz.

Éppen most fizették ki a valaha volt legnagyobb összeget egy használt Enzóért, pontosan 3,8 millió dollárt, jelenlegi árfolyamon picit több mint 1,151 milliárd forintot. Hogy mitől ennyire értékes? Több összetevős a történet, miután a 399 darabban elkészült Enzo önmagában is ritkaságnak számít, ám ilyen árnyalatú fényezést alig egy maroknyi példány kapott.

Rosso Scuderia színben rendelt például Michael Schumacher és Jean Todt, de még II. János Pál Pápa is ilyet kapott a Ferraritól, pont az utolsót. Azért 6 millió dollárt, vagyis 1,8 milliárd forintot fizettek, de nem nevezhető használtnak, hiszen egyetlen kilométert sem tett meg. A Ferrari Forma-1-es versenyautó színeit viselő példányok a legértékesebbek.

Ha nem lenne elég a ritka árnyalat, még extrán keveset is használták, mióta kigurult a maranellói gyártósor kapuján. Csupán 353 kilométert mutat a számlálója, amivel – legalábbis egyelőre – ez a példány a leginkább megkímélt mind közül, kevesebbet futottról egyelőre nem tudni.

Az F40 és az F50 utódjaként a Ferrari Forma-1-es technológiájához legközelebb eső modellt jelentette az Enzo a 2000-es évek elején. Motorja 6,0 literes szívó V12-es 660 lóerővel, 657 Nm nyomatékkal és hatfokozatú robotizált kézi váltóval, csak hátsókerékhajtással. 3,6 másodperc alatt futja meg a 100 km/h-t és 11 másodpercen belül meg is tud állni, csúcssebessége pedig elérheti a 355 km/h-t is.