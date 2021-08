Mi is találkoztunk már ilyen táblával itthon, de eddig csak sejtéseink voltak, hogy pontosan mit is jelenthet. A találgatásnak azonban most vége, megkérdeztük a Magyar Közűt Zrt., hogy mi a helyzet ezekkel a jelzésekkel.

Elárulták, hogy ilyen és ehhez hasonló jelzések akkor fordulnak elő, amikor egy út adott szakaszának megváltozik a nyomvonala, ezáltal megváltozik a hossza, például mert épül egy elkerülő, vagy útkorrekciót hajtanak végre. Annak érdekében, hogy a helyazonosításon (útszám, km+m) alapuló nyilvántartások ne boruljanak fel a teljes úton, a megváltozott szakaszon ilyen táblákat helyeznek el a szakemberek, míg az előtte-utána szakaszon minden marad a régiben.

Az első képen szereplő ideiglenes, de akár több évig is érvényes jelzést tehát úgy kell értelmezni, hogy 112-es kilométer +3 kilométer, még a 113-as kilométerszelvény előtt. Pár évente átszelvényezik az utakat, utoljára 2020-ban volt egy nagyobb volumenű megmozdulás.

Ilyen esetben azonban nagyon körültekintően kell eljárni, mind a mellékutakon, de különösen a főutakon, hiszen ezzel az azonosítószámmal szerepelnek többek között a vezetékek, közművek, műtárgyak stb. pontos helyei is a nyilvántartásban, és például ezek alapján azonosítható be a legkönnyebben egy-egy baleset helyszíne.