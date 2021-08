Majdnem kétszer annyival hajtott a megengedetthez képest a brit M1-es autópályán egy hófehér Mercedes-AMG G63-mal egy nő. A derbyshire-i rendőrség számolt be róla, hogy 100-130 mérföld/órával (161-209 km/órával) hasított, holott maximum 70 mérföld/óráva (113 km/órával) lett volna szabad.

Amikor az egyenruhások megállították a hölgyet, a közel 100 kilométer/órás sebességtúllépést azzal magyarázta, hogy sürgősen találnia kellene egy mosdót. Helyzetén mit sem javított, hogy vezetői engedélye is csak ideiglenes volt, mert így felügyelet mellett kellett volna vezetnie. A hatályos előírásoknak megfelelően a járművet lefoglalták, a nőre pedig várhatóan csak komoly pénzbírság fejében szerezheti vissza a jogosítványát.

M1. Mercedes G Wagon spotted at excess speed. Varying between 100 and 130mph, measured to an average of 113mph. The unsupervised provisional licence holder driving it claimed she was driving fast as she needed the toilet. So fast she missed the services. Vehicle #Seized #Fatal4 pic.twitter.com/qIrWQhJ9ja