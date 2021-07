Akárcsak a világ rengeteg táján, Kínában is extrém időjárási jelenségekkel küzdenek a helyiek. Jelenleg a hatalmas esőzések nyomán fellépő áradások jelentenek embert próbáló kihívást. Mindenki menti, ami menthető, de az autók sokszor a lista hátuljára szorulnak, fontosabb az emberélet.

A felvételen szereplő Tesla sofőrje viszont úgy érezte, az elektromos autó képes megküzdeni a szélvédőig érő vízzel. Ezzel nem is volt gond, hiszen a villanyhajtást nem teszi tönkre azonnal a víz alatti működés, és a kényes részek eleve komoly szigetelést kapnak.

A veszélyt ugyanaz jelenti, mint a vízjárásra felkészített, tetőig kivezetett szívócsővel felszerelt terepjárók esetén. A hirtelen, megjósolhatatlan mélyülés. Mert ha már nem ér le a kerék, akkor vége a történetnek, a Tesla is csak egy áramlás által sodort hulladékká változik, amit muszáj elhagyni, ha kedves az életünk.

You’ve probably watched this clip from China already but many of you may not know driver & passengers were saved thanks to the wading capability of Model 3, which was coming out of a completely flooded tunnel where there were still some vehicles trapped inside. pic.twitter.com/1xMMIjJ21q

