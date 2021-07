Napjaink egyik legdrágább és legerősebb Ferrarija az SF90 Stradale, így nem mondhatja magát szerencsésnek az illető, aki összetört egy ilyet néhány nappal ezelőtt az olaszországi Ventimiglia tartományban. Pontos információk nincsenek arról, hogyan történt a baleset, de nyilvánvaló, hogy a plug-in hibrid hajtású sportkupét egy betonfal radírozta le.

A törött SF90 Stradalét egy ismert youtuber, Varryx örökítette meg, majd tette közzé közösségi oldalán:

Remélhetőleg személyi sérülés nem történt, és úgy tűnik, más autó nem volt érintett az incidensben. Állapotáról már az autó alatt álló tócsa is árulkodó lenne, de ahogyan a képeken is látható, komolyabb gondjai is vannak. A szélvédő, sőt még a jobb oldali visszapillantó tükör is összetört, a kárlista pedig a sárvédőkkel, az első lökhárítóval, az ajtóval, az első lámpával, valamint a felfüggesztésekkel folytatódik.

Az idei árlista alapján a Ferrari SF90 Stradale indulóára félmillió dollár, azaz közel 170 millió forint. Ez alapján, ha még menthető, nem lesz olcsó a javítása, pláne úgy nem, hogy Assetto Fiorano csomaggal választották. Ennek köszönhetően 30 kilóval könnyebb, szénszálás felnikkel és Michelin Pilot Sport Cup 2 gumikkal, titánkipufogóval, merevebb felfüggesztéssel szerelték, és egy szénszálas hátsó légterelőt is kapott.

A kétajtós sportkupét 4,8 literes, ikerturbós V8-as erőforrás hajtja, 769 lóerővel és 800 Nm nyomatékkal, ami az elektromotor rásegítésével akár 986 lóerős teljesítményre is képes. Papíron 2,5 másodperc alatt teljesíti a 0-100 kilométer/órás sprintet, míg a 200 kilométer/órára 6,7 másodperc alatt gyorsul. Csúcssebessége 340 km/óra.