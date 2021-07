Ferrariból rengeteg használt példány kallódik a piacon, de a különlegességét tekintve nagyon ritka az olyan, mint a limuzinná alakított 360 Modena, amit az eBay oldalán hirdettek meg. Értelemszerűen hosszabb a normál kivitelnél, de a középső, extra rész jól illeszkedik. Rosso Corsa árnyalatban pompázik; 19 colos, utángyártott kerekeket és füstös burkolatú fényszórókat is kapott.

A legtöbb hasonlóan átalakított szuperautóval egyetemben felfelé nyíló, sirályszárnyas ajtók könnyítik meg a beszállást a szűk, de annál hosszabb utastérbe, ahol az eladó elmondása szerint nem kevesebb mint nyolc kagylóüléssel találkozhatunk, ezt sajnos belső térben készült fotókkal nem támasztotta alá.

A képre kattintva galéria nyílik!

Ismert adottságait tekintve akár egy esküvőn is megállná a helyét, de bárki is szeretne szertartást álomautóval, esetleg egy ilyen szolgáltatásra épülő vállalkozást üzemeltetni és belőle meggazdagodni, komoly alaptőkével kell rendelkeznie, ugyanis 145 ezer fontért, azaz körülbelül 60 millió forintért lehet hozzájutni, ami tükrözheti egyedisége mellett az abba fektetett munkát is.

A 2001-es évjáratú, immár limuzinként működő Ferrari erőforrásáról csakugyan szűkszavúan fogalmaz a hirdetés, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a 3,6 literes V8-as motor hajtja, ami 394 lóerős teljesítményt, valamint 373 Nm-es nyomatékot ad le.

Az Egyesült Királyságban hirdették meg, de a világ bármely országába exportálható, és állítólag komoly érdeklődés övezi hírességek, VIP-foglalások, vállalatok, rendezvényszervezők körében, de a szórakoztató- és filmiparban is szívesen használnák forgatásokhoz.