A georgiai I-16-os államközi autópályán egy dömperrel ütköztek neki az egyik felüljárónak még múlt hét csütörtökön, méghozzá olyan erővel, hogy a felemelt billenő plató hat lábbal, azaz majdnem két méterrel odébb is tolta. Szerencsére senki sem sérült meg az éjszaka közepén történt balesetben.

I-16 is CLOSED from Exit 71 to Exit 78 in Treutlen County. A truck hit the GA 86 bridge and shifted it 6 feet. Engineers on site evaluating a fix. No timeframe for reopen. Find alternate route…⬇️ pic.twitter.com/04byWh43Il — GDOT East Traffic (@GDOTEastTraffic) July 15, 2021

Mindenesetre a felüljáró életveszélyessé vált az incidens következtében, nem sokkal később meg is kezdték a lebontását – a nehezebb feladat azonban a pótlás lesz, aminek a részletei még nem ismertek. Azért is problémás, illetve szorul mielőbbi megoldásra a helyzet, mert az Atlanta és az Atlanti-óceán partja között ingázó forgalmat leginkább ez az út szolgálja ki.

🚁shots from @GADeptofTrans Larry Morris show the extent of damage to I-16 bridge on GA 86 early this morning.



Again goal to have a lane open WB first and then EB this weekend. Then all lanes open by or before July 24. @GaPorts @GovKemp @KSolomonReports pic.twitter.com/spZIfO7jCZ — GDOT East Traffic (@GDOTEastTraffic) July 15, 2021

Az Atlanta Journal-Constitution szerint naponta mintegy 21 ezer autó használja az érintett útszakaszt. Átmenetileg alternatív útvonalakat ajánlak az autósok figyelmébe, ezek azonban körülbelül 15-40 kilométeres kerülőt jelentenek, haladási iránytól függően.

I-16 bridge demo crew mobilizing to work around the clock to return traffic to interstate lanes ASAP. Stay tuned to thread. Will update when we have good info. pic.twitter.com/ECXz4ad2Ys — GDOT East Traffic (@GDOTEastTraffic) July 15, 2021

Twitter-oldalán az állam közlekedésminisztere arról írt, a terv az volt, hogy eltávolítják az egyelőre ismeretlen okból félig vagy teljesen felemelt platós pótkocsit, és utána eltávolítják a megrongálódott hídszerkezet jó részét, hogy a héten mindkét irányba két sávon közlekedhessen a forgalom. A felüljáró teljes elbontására a hét folyamán kerül sor.