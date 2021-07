Kereskedésből loptak el egy vadonatúj Corvette-et július 15-én, szerdán, ám a hatóságok részben annak nyomkövetőjének segítségével gyorsan felderítették a sportautót – adta hírül a Click on Detroit cikkére hivatkozva a Carscoops.

A tolvajokat ugyanis egy balesettel végződő autós üldözés során fogták el a helyi, michigani rendőrök, miután azok nekiütköztek egy kisteherautónak, majd egy sor parkoló autónak. A rendőrautó fedélzeti kamerájának felvételén hallható is, ahogyan az egyenruhások konstatálták, hogy a Corvette teljes jobb oldala megsemmisült.

Below is a twitter amount of dash cam and body cam video. Both videos were stopped before showing the face of the suspects, as they have not been charged with a crime. pic.twitter.com/eGyYH7QXBV