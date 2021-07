„Az Egyesült Királyság legrosszabb parkolója” – ezzel a címmel harangozták be azt a videót, ami a Sun brit bulvárlap közösségi oldalán jelent meg a napokban. A gyorsított felvételen vagy egy kezdő autós látható, vagy pedig szimplán egy ügyetlen sofőr, aki látványosan küzd az elemekkel.

Nem kevesebb mint 8 percbe tellett, mire bemanőverezte magát a Toyota Aurisszal, továbbá valamennyi kísérletéről elmondható, mindezt úgy hozta össze, hogy a mellette lévő parkolóhely is szabadon állt. Kitartása mindazonáltal kifizetődőnek bizonyult – való igaz, tízszer kellett nekirugaszkodnia, jó hír viszont, hogy a kivitelezés balesetmentes volt.

'UK's worst parker' takes 8 minutes to reverse into a spot after 10 attempts pic.twitter.com/Z7ThqMKSWw