A licitálás sajátossága, hogy az elszabaduló birtoklási vágy néha irreális vételárat szül. Elvégre ez a lényege az egésznek, és ezért történhetett, hogy a képeken látható, amúgy csodás állapotú Skoda 100 DeLuxe nem kevesebb mint 1,85 millió cseh koronáért, vagyis 25 millió forintért cserélt gazdát, ezzel bőven túlteljesítve a 4,8 milliós kikiáltási árat.

Az 1974-ben gyártott modell egy svédországi exportra készült kivitel, csúcsfelszereltséggel, a hátsó üléseken például biztonsági övvel, két külső visszapillantó tükörrel, és mindössze 1605 futott kilométerrel.

Láttunk már pár igen drága szocialista autót, nullkilométeres, első szériás Zsigulikat, gyári állapotú Trabantot, de 8-9 milliónál egyikért sem adtak többet. Sőt, az ősi 110L, egy 1973-as valóban korai darabért sem kértek 4,6 milliónál többet.

Az aukción is feltűnt egy 1968-as Škoda Octavia Combi, ami ritkább, és idősebb, mégis csak 1,4 millió forintot fizettek érte. A klasszikus Skoda egyik legkeresettebb típusa, a Škoda 110R is szerepelt az árverésen, 1,4 milliós kikiáltási áron, ami végül 2,3 millióig kúszott fel. Ez a több mint kiemelkedő ár tehát inkább a licitálási láznak tudható be, de valahol pont ezért az árfelhajtó hatásért rendeznek ilyen aukciókat.