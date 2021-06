Napi rekordokat döntögető hőség érte el az Egyesült Államok nyugati partját, minden idők eddigi legmagasabb hőmérsékleteit mérték több területen is. Az Oregon állambeli Portlandben szombat délután 42 Celsius-fokot mértek, ami minden idők legmagasabb ottani hőmérséklete.

„Normális esetben 60-70 Fahrenheit (15-21 Celsius-fok) a hőmérséklet, akkor lehet rövidnadrágban és pólóban mászkálni, de ez undorító. Úgy érzem magam, mintha valami sivatagban lennék” – mondta egy seattle-i férfi.

A rendkívüli időjárás az infrastruktúrát sem kímélte, a helyi utak aszfaltja több helyen felpúposodott, és kirepedt, használhatatlanná téve az adott szakaszt.

Got so hot in Portland today that Denver St buckled. pic.twitter.com/Mz5v3gNif3 — Maury Brown (@BizballMaury) June 29, 2021

A városon kívüli útszakaszokon is előfordult hasonló eset.

State Route 544 milepost 7 near Everson, Wa is currently closed. The asphalt roadway is buckling and unsafe for travel. WSDOT is advised and detours are currently being set up.



BL pic.twitter.com/5Yb9UYzbDc — Trooper Rocky Oliphant (@wspd7pio) June 28, 2021

A tömegközlekedés pedig az olvadó kábelek miatt kényszerült térdre. A helyi szolgáltatást biztosító TriMet bejelentette, hogy hétfőtől csütörtökig minden kötött pályás járatuk szünetel, mivel a kábelek egyszerűen nem bírják a meleget és a terhelést, szó szerint leolvad róluk a szigetelés. A rendszereiket 43 Celsius-fokos maximális hőmérsékleten való üzemelésre tervezték, Portlandben viszont 45-46 Celsius-fokig kúszott fel a napi csúcshőmérséklet.