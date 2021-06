Ennek a csokor autónak a Silver Surfers nevet adta tulajdonosa. A magyarul Ezüst Utazók a klasszikus Marvel képregények egyik főszereplője után kapták a nevüket, miután szinte mindegyik ezüst fényezéssel került a gyűjteménybe.

Tulajdonosuk Neil Peart volt, az egykori Rush zenekar virtuóz dobosa. Olyan slágerekben hallhattad a játékát, mint az 1981-es Tom Sawyer, vagy a The Spirit of the Radio. Peart a rákkal küzdött hosszú évek után 2020-ban hunyt el, gyűjteményét pedig most elárverezik, egytől egyig gyönyörű autókat.