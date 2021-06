Sokra számítottunk, de az az összeg, amit a Halálos Iramban filmekben szerepelt Supráért fizettek a Barrett-Jackson aukcióján, az minden várakozást felülmúlt. Arra azért lehetett számítani, hogy magas lesz az összeg, de a korábban rekordot felállító Supráért 185 000-et fizettek, most viszont több mint a dupláját adták ezért az autóért.

Nincs értékesebb Supra azoknál a példányoknál, amiknek valamilyen szinten közük volt a kultikus Halálos Iramban filmekhez. Ez az autó pedig a legfontosabb jelenetekben szerepelt és a kormányát maga Paul Walker vezette. Ezzel együtt pedig a leginkább használható filmes példány, miután a motorja csak ennek volt turbós 3.0 literes épp azért, mert a dinamikus felvételeknek használták.

A Barrett-Jackson aukcióján nagyon hamar lépte át a licit az eddig rekordtartó Supráét, de viszonylag gyorsan megadták volna érte a 400 000 dollárt is. A végösszeg viszont észbontó 550 000 dollár, vagyis jelenlegi árfolyamon hajszál híján 164 millió forint. Ennyit Supráért még még nem fizettek.

Pedig az autó nem is teljesen eredeti. Az első filmhez készült Lamborghini sárga hero 2-es, vagyis a második számú legfontosabb kaszkadőrautó két életet is élt. Az első filmben a külső és belső mozgós felvételekhez használták, így mindkét területen az eredetihez leghasonlóbb kaszkadőrautó volt. A zárójelenetekben például ezt az autót láthatjuk, ahogy San Francisco utcáin száguldozik.

Második élete a franchise második részében jött, ugyanis az elsőhöz használt autókat alapították át, így ez az autó lett például Slap Jack arany színű Suprája. A második fim után viszont eltűnt és csak most került elő, a lehető leginkább pontosan visszaalakítva az első filmes szerepéhez. Beszerezték hozzá a Bomex bodykitet és a 19 colos APR felniket is, amiket évek óta nem is gyártanak.

Hátsó légterelőből csak hasonlót tudtak szerezni hozzá és a futómű geometriában is lenne mit még állítani, de összességében nagyon szép állapotban és elég részletesen sikerült visszaállítani az eredeti állapotot. A 320 lóerős sorhatos turbómotor mögött automata váltó dolgozik, de a váltó gombját úgy alakították át a belső felvételekhez, hogy kézi váltónak tűnjön. Az autó értékét jelentősen növelte, hogy a filmben több jelenetben is maga Paul Walker vezette és ezeket a hozzá járó dokumentumok is bizonyítják.