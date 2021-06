Csodás álmok váltak valóra a 80-as években. Olyan sportautókat adtak a világnak kis műhelyek, melyeket még ma is emlegetünk akkor is, ha sosem láttuk őket élőben. Ilyen a Vector is, Gerry Wiegert nagy álma arról, hogy egy amerikai szupersportautó is lehet olyan jó, mint bármi más. A Vector W8 nagyot szólt, jövője mégsem volt. Wiegert 2021 januárjában meghalt, és most minden, amit felépített, a szemétre került.

Azt gondolnánk, hogy a vállalat, melyet évtizedeken keresztül igyekezett életben tartani, és amire tulajdonképpen az egész élete ráment, örökösökre marad. A helyzet azonban más. Wiegert halálával a hagyaték tulajdonos nélkül maradt, pedig a Vector Motor az utolsó napig működött és fejlesztett, a legújabb Vector már a kanyarban volt, mégsem készült el.

Ezeket a fotókat az Auto Conduct írója készítette Wiegert műhelyének felszámolásakor. Tulajdonképpen egészen a véletlen műve, hogy az utolsó pillanatban még bárkinek köze lehetett ahhoz, amit Gerry hátra hagyott. Leo Mayorquin, az Auto Conduct írója – és még pár kíváncsiskodó – a “költöztetőkkel” együtt érkezett a helyszínre, akik inkább csak takarítók voltak, mert el csak pár dolgot vittek.

Miután Mayorquin látta, hogy a Vector-alkatrészeket szemétként kezdik pakolni egy konténerbe, megkérdezte, mégis mi az ördögöt művelnek. A helyzet pedig egyszerű, a műhelynek már új bérlője van, és teljesen ki kellett üríteniük a helyet az átadásra. Mint minden rendes autóőrült, Mayorquin sem hagyta ezt szó nélkül, és a költöztetők engedélyével összeszedte, amit csak tudott, de a helyzet így is ritka siralmas.

Wiegert összes feljegyzését, dokumentumait, terveit és a Vector-modellek műszaki rajzait már jó előre felhalmozták, teljesen rendezetlenül. Ezeket próbálták menteni, amennyire a helyzet engedte. Ezek mellett pedig egy halom alkatrész, karosszéria-öntőforma és miegymás hevert szanaszét az udvarban. A kisebb alkatrészek konténerekben végezték, egy-két komplett karosszéria, de főleg építőformák, vázak és állványok viszont tréleren, ezeket elárverezték.

Még annyira sem méltatták a karosszériák árverését, hogy alaposan átnézzék a fotókat. Korábban lehetett licitálni a karosszériákra és a márka egyik fanatikusa, Robert Lewis is sikeresen vásárolt egyet. Az csak a költöztetésen derült ki, hogy az egyetlen fotóval árult tétel valójában kettő, miután fotózott karosszéria mögött volt még egy és még nagyon sok alkatrész, de ezzel a részlettel senki nem törődött.

Gerry Wiegert álma volt, hogy az amerikai autógyártást a szupersportautók történelmébe is beírja. Ha úgy nézzük, sikerrel járt, a 625 lóerős, duplaturbós Chevy V8-assal szerelt W8-ból elkészült majdnem 20 darab mostantól még inkább érdekes lesz. A vadészgépek ihlette sportkocsi formája és teljesítménye lenyűgöző volt, persze a kisipari megoldások miatt sosem lett igazán sikeres, és több befektető- és tulajdonosváltás után a kis cég végül ismét Wiegert tulajdonába került. Ha egy nagyobb vállalat birtokolja, talán nem került volna szemétre, így viszont a történet vége sajnos elkeserítő.